На трассе Душанбе-Худжанд грузовик с газом сорвался в 100-метровую пропасть

CA-NEWS (TJ) - На 123 километре автотрассы Душанбе-Худжанд, вблизи кишлака Чоре Айнинского района грузовик, перевозивший газ, 10 января сорвался в пропасть со 100-метровой высоты, передает Азия-Плюс.

Спасателям, которые имеют постоянно действующий пост недалеко от места ДТП, удалось предотвратить взрыв машины. Машина везла сжиженный газ из Согда в Душанбе, отмечает издание.

Погиб водитель, житель Муминабадского района Мухиддин Шарипов. По предварительным данным, он заснул за рулем автомашины.