Мэром турецкой Аланьи может стать русская

CA-NEWS (CA) - В местных выборах в Турции впервые в истории страны будет участвовать кандидат с русскими корнями, передает Euronews.

Анастасия Петрова-Четинкайя баллотируется на пост мэра города Алании в провинции Анталия.

35-летняя уроженка Мурманска - политолог и журналист - получила турецкое гражданство в прошлом году после замужества. В стране она проживает почти восемь лет.

Петрова-Четинкайя выдвинута как независимый кандидат. Свою кампанию она проводит под лозунгом "перемены в тебе".

Выборы пройдут 31 марта. На местных выборах, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.