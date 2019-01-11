На таджикско-узбекской границе вскоре заработают новые КПП

CA-NEWS (TJ) - Договоренность об открытии новых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Узбекистана и Таджикистана была достигнута в ходе госвизита Эмомали Рахмона в августе прошлого года в Ташкент и переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает агентство Азия-Плюс.

В ближайшее время на таджикско-узбекской границе заработает новый КПП - «Бабатаг»

КПП «Бабатаг» не будет иметь международного статуса, по нему будут пропускаться граждане двух государств, а также транспортные средства, принадлежащие гражданам Таджикистана и Узбекистана, отмечает издание.

Новый КПП будет работать в дневное время.

Также отмечается, что пограничные ведомства Таджикистана и Узбекистана продолжают изучение вопроса по открытию новых контрольно-пропускных пунктов на границе двух государств.

По предварительным данным на границе двух государств в текущем году могут быть открыты от 3 до 15 новых КПП.

Новые КПП послужат более устойчивому развитию отношений населения приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, снизят поток очередей на других КПП на границе государств.

По межправительственному соглашению от 2002 года, на границе Таджикистана и Узбекистана были установлены 16 КПП, в том числе 9, имеющих международный статус.

Большинство контрольно-пропускных пунктов были закрыты в середине 2000 годов из-за обострения двусторонних отношений, и в пропускном режиме до начало прошлого года работали только 2 КПП: один в направлении Турсунзаде-Сарыассия, другой в направлении Бустон-Бекабад.

В марте прошлого года перед госвизитом Шавката Мирзиёева в Душанбе в полном объеме заработали все 16 КПП.