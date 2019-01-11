Трамп заявил о готовности ввести чрезвычайное положение в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что у него есть полное право объявить в стране чрезвычайное положение. Он сказал, что может сделать это и «почти точно» сделает, если ему не удастся договориться с Демократической партией о строительстве стены на границе с Мексикой, передает Би-Би-Си.

Из-за этих разногласий в США с 22 декабря в стране частично прекратило работу правительство.

Трамп также сообщил, что отменяет свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса.

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум», - написал президент в своем Twitter.

Президент утверждает, что Мексике придется заплатить за строительство стены на границе, но при этом он заявил, что никогда не требовал от нее единовременной выплаты.

«Совершенно очевидно, что я никогда не имел в виду, что Мексика выпишет нам чек», - заявил Трамп, отправляясь в поездку в Техас.

По его словам, Мексика будет расплачиваться «косвенным путем» в результате пересмотра торговых соглашений с ней. В своих предвыборных выступлениях Трамп планировал заставить Мексику расплатиться за стену.

10 января Трамп, отправляясь в Техас на границу с Мексикой, объявил, что может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться постройки стены на южной границе США.

«У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю, - пообещал Трамп. - Я еще не сделал этого, но могу это сделать. Если не получится (договориться с демократами), я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это».

Трамп отметил, что либо он одержит победу и достигнет компромисса с демократами, либо объявит чрезвычайное положение. Каким может быть компромисс, неясно.

Демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп.

Из-за этого в США с 22 декабря продолжается «шатдаун» - частичное прекращение работы правительства.

Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск. Нынешний «шатдаун» уже 19 января может стать самым долгим в истории США, побив рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день.

Как спор о стене ввел правительство в кризис

Финансирования госорганы лишились из-за того, что сенат отказывается одобрить новый бюджет, предполагающий, в том числе, выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. А Трамп, соответственно, отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.

По итогам выборов, прошедших в ноябре 2016 года, в палате представителей большинство у Демпартии. Сенат же контролируют республиканцы и бюджетные инициативы демократов они блокируют.

Но без Демпартии в сенате Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

Переговоры между демократами и Трампом ни к чему не привели. В конце прошлой недели президент заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и даже годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены.

Демократы ответили, что на стену не выделят ни цента. Трамп на этой неделе выступил с телеобращением из Овального кабинета Белого дома - впервые за два года своего президентства.

Он призвал демократов поддержать строительство стены на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить "шатдаун", а потом начинать дебаты по строительству стены.

Переговоры Трампа с демократами 10 января продлились 14 минут.

Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, назвав ее пустой тратой времени: "Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою все [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает".

Сенаторы-демократы уже приняли решение блокировать рассмотрение любых законодательных инициатив, не связанных с принятием бюджета и прекращением "шатдауна".

Поможет ли Трампу чрезвычайное положение

Президент утверждает, что объявление чрезвычайного положения позволит ему направить военных на строительство стены. Разрешение конгресса ему в таком случае не понадобится. Однако даже республиканцы предупредили президента, что ему лучше этого не делать.

В этом случае строительство стены будет оплачено из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс. Сенаторы и члены палаты представителей, в том числе и от Республиканской партии, могли бы предпринять ответные меры.

Партийный организатор республиканцев в Сенате Джон Тьюн ранее выразил обеспокоенность по поводу возможности такого шага.