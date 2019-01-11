Николас Мадуро вновь вступил на должность президента Венесуэлы, но соседние страны отказываются его признавать

CA-NEWS (CA) - Николас Мадуро 10 января во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Победитель майских президентских выборов будет возглавлять страну до 2025 года в условиях сложной внутриполитической обстановки и давления со стороны США, ЕС и большинства стран латиноамериканского региона, передает ТАСС.

Воспользовавшись положением конституции, Мадуро избежал выступления перед оппозиционным парламентом и принес присягу в Верховном суде Венесуэлы, в окружении своих сторонников.

Сразу после вступления в должность Мадуро объявил, что в скором времени представит новые экономические меры, а также заявил, что готов встретиться с любым критиком его правительства на мировой арене и рассказать всю правду о Венесуэле.

Церемония инаугурации

«Клянусь наследием нашего команданте Уго Чавеса, клянусь венесуэльскими детьми и нашим будущем. Я выполню и реализую все требования и поручения Боливарианской Республики Венесуэла», - заявил Мадуро во время своей инаугурации.

После принятия присяги Мадуро отправился в Военную академию, где принял парад войск. Затем торжества продолжились в президентском дворце Мирафлорес.

По данным венесуэльских властей, в торжественной церемонии приняли участие более 90 иностранных делегаций, среди которых присутствовали лидеры шести государств: Абхазии, Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и Южной Осетии. Российскую делегацию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Во время своего выступления в Верховном суде Мадуро вновь заявил, что Венесуэла является жертвой в экономической войне с империализмом. Однако у венесуэльского лидера уже есть план новых экономических мер, направленных на улучшение ситуации, которые он представит уже в следующий понедельник.

Также Мадуро поблагодарил Россию и Китай за экономическую помощь, оказанную в минувшем году.

Ситуация в Венесуэле

В то время как государственное телевидение демонстрировало людей, которые поддерживают Мадуро, оппозиционные СМИ сообщали о немногочисленных акциях протеста в других городах Венесуэлы.

Глава находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал вооруженные силы не подчиняться главе государства, обвинив его в узурпации власти, и пригласил народ выйти на митинг в поддержку парламента, который должен состояться в пятницу. Глава оборонного ведомства Венесуэлы Владимир Падрино Лопес уже выступил с заявлением о безусловной преданности ВС главе государства.

Экономическая ситуация в Венесуэле остается сложной. Страна в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, рост цен в 2018 году составил порядка 1,7 млн процентов.

Согласно оценкам управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Венесуэлу покинули более 3 млн человек. В этих структурах полагают, что к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из Венесуэлы может достичь 5,3 млн человек.

Международная реакция

О непризнании нового президентского срока Мадуро государства, входящие в Группу Лимы, заявили еще на прошлой неделе. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее.

Сразу же после церемонии инаугурации Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом, власти Перу приняли решение об отзыве для консультаций своего временного поверенного, Аргентина ввела запрет на въезд в страну венесуэльских высокопоставленных официальных лиц, а Постоянный совет Организации американских государств решил не признавать легитимность нового срока режима Мадуро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выражает свое сожаление в связи с вступлением Мадуро на пост президента. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжит вводить санкции против членов правительства страны и их семей, замешанных, по версии американской администрации, в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.

Майские президентские выборы

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая прошлого года. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

После победы венесуэльский президент позднее в том же месяце принес присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). В состав этого органа, созванного по инициативе Мадуро в июле 2017 года, не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство стран региона не признают КА.