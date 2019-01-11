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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Решением суда бывший генпрокурор Монголии задержан на 30 суток

CA-NEWS (MNG) - Заседанием районного суда по уголовным делам, проведенным 9 января в Монголии, удовлетворено предложение прокуратуры Улан-Батора о задержании бывшего генпрокурора страны Д.Дорлигжава на 30 суток, передает Монголия Сейчас.

Д.Дорлигжав обвиняется в получении взяток в $4 млн посредством трёхразового перечисления компаниями Т.Ганболда «Эн Ар Ай» и «Пайонеринг интернешнл» на счёт компании его брата Д.Баатара «Рекат Монголия» с сентября по октябрь 2011 года в то время, когда он был генеральным прокурором страны. Его же брат Д.Баатар и Ч.Бямбаа также обвиняются в получении вышеупомянутой взятки.

Принято решение о задержании Д.Дорлигжава, Д.Баатара и Ч.Бямбы сроком на 30 суток и привлечении их в качестве подсудимых.

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