Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 января прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.



Руководитель страны ознакомится с ходом строительства жилья в области, научными и культурными объектами, а также с экономическими проектами.

Во второй половине дня в городе Самарканде будет проведено собрание, с участием актива области.