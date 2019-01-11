Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
- Узбекистан, общество
- 12:36, 11 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 января прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.
Руководитель страны ознакомится с ходом строительства жилья в области, научными и культурными объектами, а также с экономическими проектами.
Во второй половине дня в городе Самарканде будет проведено собрание, с участием актива области.
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