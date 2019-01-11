Президент Туркменистана посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение «Ровач» (Процветающий) в честь жеребенка, родившегося 1 января 2019 года, сообщает газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Стихотворение, опубликованное на первой полосе газеты, посвящено жеребенку буланой масти, подаренному 3 января, от имени личного состава туркменского МВД, главе государства во время посещения животноводческого комплекса министерства.

Туркменского лидера также попросили дать имя первому ахалтекинцу, родившемуся в новом году. Учитывая, что жеребенок появился на свет в год, девиз которого «Туркменистан – Родина процветания», президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал его Ровач.

На следующий день Бердымухамедов «посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своём рабочем кабинете уделил время литературному творчеству» и написал это стихотворение.