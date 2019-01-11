Авиакомпания «Таджик Эйр» отправила своих сотрудников в бессрочные отпуска

CA-NEWS (TJ) - Вслед за приостановкой полетов по всем направлениям авиакомпания Таджикистана «Таджик Эйр» отправила большинство своих сотрудников в отпуска без содержания, сообщает радио Озоди.

Государственная авиакомпания «Таджик Эйр» 4 января временно приостановила полеты в Россию и другие страны.

Азиз Хайруллоев, пресс-секретарь национального перевозчика, подтвердил, что большинство сотрудников, включая летчиков и стюардесс, отправлены в отпуска без содержания.

По его словам, с приостановлением полетов по всем направлениям возникла необходимость отправить часть сотрудников в бессрочные отпуска.

В настоящее время полеты «Таджик Эйр» отменены по всем направлениям, и до конца осенне-зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания «Сомон Эйр».

Авиакомпания «Таджик Эйр» выполняла полеты в 13 городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Бишкек, Алматы, Самарканд и т.д.

Сами сотрудники национального перевозчика сообщили, что 9 января были вызваны на работу и от них потребовали написать заявления о выходе в бессрочные отпуска.

Одна из работниц «Таджик Эйр» Матлуба сообщила, что сотрудники не подписали заявления, потребовав сначала выплатить заработную плату за несколько месяцев, на что руководство авиакомпании ответило, что денег нет. По ее словам, они не получали зарплату с сентября.

Недовольство сложившейся ситуацией высказывают и пассажиры «Таджик Эйр», которые задолго до этого купили билеты этой авиакомпании.

Сухроб Каримов, житель Варзобского района, сказал, что приобрел билет авиакомпании «Таджик Эйр» по направлению Душанбе-Санкт-Петербург за 1900 сомони ($203). По его словам, он должен был вылететь 19 января, но сейчас мужчина не может вернуть денег, а также получить хоть какую-либо информацию.

«Я взял денег в долг на покупку билета. Уже несколько дней из-за этого приходится ездить из Варзоба в Душанбе, потратил на дорогу 200 сомони (более $20). Хочу вернуть свои деньги, но говорят, что нет денег. Хотя бы выдали билет другой авиакомпании, чтобы я вылетел в Россию», - говорит Каримов.

Судьбу «Таджик Эйр» в настоящее время решает правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Кохиром Расулзода. Она изучает финансовое положение национального перевозчика, вердикт должен быть вынесен в течение месяца. Рассматриваются 2 варианта: либо объявление авиакомпании банкротом, либо, если выяснится, что ситуация исправима, повторное возобновление деятельности авиакомпании.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на правительственном заседании 29 ноября 2018 года подверг критике работу отечественной авиакомпании «Таджик Эйр» и поручил провести проверку ее деятельности.

На встрече также присутствовал глава авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов. Эмомали Рахмон, говоря о деятельности авиакомпании, сообщил о приобретении лайнера «Боинг 767-332», который является самым крупным пассажирским самолетом в стране. Эмомали Рахмон сказал, что ходят разговоры об указании в документах цены на лайнер, в разы превышающей его реальную стоимость. Он поручил антикоррупционному агентству проверить эти факты.

«Таджик Эйр» приобрел «Боинг 767 -332» в декабре 2016 года. Ранее лайнер принадлежал американской «Дельте» и после – нигерийской «Кабо Эйр». Самолет был произведен в 1987 году. Его срок эксплуатации – свыше 30 лет.

В октябре 2018 года правительство Таджикистана сообщило, что готово передать акции «Таджик Эйр» в частные руки, чтобы спасти компанию от банкротства. Постановлением правительства страны от 25 сентября этого года поручается утвердить специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы.