Обвиняемый по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попросил прощения у его родных

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается главное судебное разбирательство по убийству фигуриста Дениса Тена, сообщает informburo.kz.

Показания Армана Кудайбергенова: В мыслях не было убивать

Подозреваемый в убийстве фигуриста Арман Кудайбергенов дал показания и попросил прощения у родных Дениса Тена.

"Во-первых, я прошу прощения у матери Дениса Тена и всех казахстанцев. У нас в мыслях убийства не было. Главная цель была – заработать деньги. Когда-то был осуждён, и на работу не мог устроиться, и я пошёл красть зеркала", – сказал Арман Кудайбергенов.

Подозреваемый отметил, что не планировал даже драться.

"У меня не было в мыслях убийства, у меня ничего не было в руках, чтобы нанести тяжёлые травмы, я не согласен с обвинениями в убийстве. Мы так не договаривались, мы только на воровство договаривались. Я не мог себе представить, что будем драться или бить ножом. Я от чистого сердца приношу извинения, я раскаиваюсь", – сказал Арман Кудайбергенов.

Подозреваемый отметил, что у него не было другого выхода, кроме как признать свою причастность к убийству.

"Меня задержали на Толе Би – Момыш-улы. До того, как меня привели в полицию, меня заставили признать. У меня не было другого выхода. Я решил признаться, что причастен к убийству человека, потому что знал, что на тот свет с таким грехом не попадёшь. На следующий день я дал другие показания", – сказал Арман Кудайбергенов.

Предыстория

Подсудимый рассказал о том, как познакомился с другими фигурантами дела Нуралы Киясовым и Жанар Толыбаевой.

"Зимой с 2017 на 2018 годы на автомойке познакомился с Киясовым, подружились. 29 апреля познакомился с Жанар Толыбаевой. Появилась влюблённость, мы встречались. Думали, поженимся", – сообщил подозреваемый.

Подозреваемый сообщил, что решение снять квартиру было принято после того, как произошла ссора с братом Нуралы Киясова и с девушкой всё того же Нуралы Киясова

"У Нуралы была девушка, она была беременна, она пришла 18-го, когда мы спали, утром, сказала, что будет писать заявление. Привела инспектора. Где-то в 9-10 часов утра. Инспектор забрал нас из дома. (После того, как инспектор отпустил. – Авт.) Жанар забрали из бани около 6 вечера. Гуляли по городу, сняли квартиру", – пояснил подозреваемый.

Кудайбергенов рассказал, как предложил Киясову кражу автомобильных зеркал.

"Я предложил красть зеркала с машин Lexus. Я знал, как красть зеркала, я изучил это в интернете и пару раз пробовал. На "Жибек Жолы" подойдёшь, это зеркало стоит 50-40 тысяч тенге, если снизишь на 5000 – любой возьмёт. Выпили оставшиеся 2 бутылки пива и легли спать", – рассказал подсудимый.

По словам Армана Кудайбергенова, в ночь с 17 на 18 июля он купил в ТЦ "Магнум" жвачку, перчатки и нож.

"Перчатки – чтобы снять зеркала, нож – чтобы отрезать провода. Они были снаружи, я не хотел показывать при Жанар нож. В тот момент я не говорил Киясову про нож, я купил его для себя", – отметил подсудимый.

Адвокат матери Дениса Тена Нурлан Устемиров спросил у подозреваемого, зачем тот приобрёл нож, на что Кудайбергенов ответил, что без ножа невозможно отрезать толстый провод у зеркала, если снимать его вместе с корпусом.

"Чтобы снять зеркало, не нужен нож – это 10-15 секунд занимает, – объяснил Кудайбергенов. – Но если снимать с корпусом, то там есть толстый провод, который не получится отрезать щипчиками для ногтей, только ножом".

Кудайбергенов сам выбрал автомобиль, с которого было решено украсть зеркала.

"Мы проснулись в обед, около 14.00 – 14.30. Поехали искать зеркало. По Курмангазы стояло 6-7 машин, дорогие. Я сказал, что начнём с белой. Жанар сидела сзади, я включил громкую музыку, и она не слышала наш разговор с Киясовым", – сообщил Кудайбергенов.

По словам подсудимого, Жанар Толыбаева не знала о том, что планируется кража

"Если честно, она не знала. После, когда я сказал остаться в машине, она последовала за нами. Там была аллея, я ей сказал, чтобы она там сидела. Когда спросила, я ей сказал, чтобы она сидела тихо, а потом что дальше она делала, я не знаю", – рассказал Арман Кудайбергенов.

Кудайбергенов заявил, что не узнал Дениса Тена, когда увидел его.

Кража и убийство. "Мы подошли к первой белой машине. Я снял левое зеркало, и появилось много людей, поток машин увеличился. Между двумя зеркалами 20 мин прошло. С Нуралы подошли вместе, он стоял рядом, я ему дал сумку. Надел белую рабочую перчатку, подошёл к зеркалу, понял, что не могу снять его полностью, и снял только стекло. Нож был в сумке у Нуралы. Я сам подошёл к нему и отнёс зеркало. Когда снял второе зеркало, подходил к тротуару и увидел Дениса. Я его не узнал", – рассказал подозреваемый.

Мать фигуриста Оксана Тен спросила подозреваемого, почему он так долго снимал зеркала, отметив, что воры не позволяют себе мешкать. Арман Кудайбергенов сказал, что не может ответить на этот вопрос. Кроме того, он отказался отвечать, зачем ему были нужны 5000 долларов, которые он требовал у знакомого.

По словам Кудайбергенова, увидев Дениса Тена, он побежал, и между ними не было словесной перепалки.

"Подъехала Camry, машины двигаются, я обошёл машину и побежал. Увидел, что Денис бежит за мной. Он меня поймал, и началась драка. Побежал в сторону площади. Поймал меня там. Мы лицом к лицу, но у меня не хватило на него сил. Мы дрались, не хватило сил на него, и снял ремень", – отметил подозреваемый.

На вопрос, зачем подозреваемый снял ремень, он ответил, что пытался таким образом вырваться и сбежать.

"Я знал, что лишусь свободы. В Астане меня судят, а в Алматы я совершаю преступление. Я думал, что ударю ремнём по лицу и убегу. Он меня ударил сверху. Я ослаб от сильного удара. Удар попал в голову. Всё происходило быстро. Рядом стоял Нуралы. Посмотрел на Дениса. Он на меня смотрит, у него тоже шоковое состояние, и мы убежали. Через 5-6 секунд где-то я пришёл в себя. Мы побежали ниже сетки спортплощадки. Я заметил, как Нуралы выкидывал нож, который я купил в "Магнуме". Я спросил – почему. Он сказал, что два раза пырнул его ножом. Но момента удара я не видел", – рассказал Арман Кудайбергенов.

Подсудимый сообщил, что, когда он начал драться с Денисом Теном, крови не было.

"По дворам ушли к машине, пришли туда, забрали Жанар с улицы и уехали. Когда я шёл воровать, тогда я видел, что она стояла на аллее. Рюкзак остался там. В тот момент я не видел, только на следствии узнал, что Денис получил ранения. Когда зацепились, крови не было. Мы поехали потом в сторону Сайрана. Я заметил, что Нуралы задумался. Он сказал, что в бедро ударил – может, умрёт, а может, нет. Он сказал об этом, когда мы сидели возле Сайрана", – рассказал Арман Кудайбергенов.

Подсудимый также отметил, что узнал о смерти Дениса Тена только в день своего задержания, и ещё раз попросил прощения у матери фигуриста.

3 января 2019 года на главном судебном разбирательстве подозреваемые Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева не признали вину.

Фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года.