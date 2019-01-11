Минздрав Казахстана опроверг сообщения об аллергии у детей в Алматы из-за лекарств

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения РК опровергло сообщения в мессенджерах о том, что дети в Алматы стали жертвами аллергической реакции, передает МИА «Казинформ».

Отметим, в WhatsApp-рассылке говорится, что недавно в Алматы скончались 12 детей в возрасте от 3 до 12 лет из-за сильной аллергической реакции на такие популярные препараты. Отмечается, что эти препараты завезены в страну контрабандным путем и являются подделками.

«Информация, распространяемая в мессенджерах казахстанцев о том, что в Алматы дети стали жертвами аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами, не соответствует действительности», - рассказали в пресс-службе Минздрава РК.

По данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники министерства сигналов о побочных действиях на лекарственные препараты по данному случаю не зарегистрировано.