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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На дороге Душанбе - Худжанд из-за схода лавин временно ограничено движение грузовиков

CA-NEWS (TJ) - Более 11 снежных лавин сошли на трассу Душанбе-Худжанд. Дорогу уже почистили от лавин, трасса открыта для движения машин, кроме грузовых, сообщает Азия-Плюс.

С 6:40 утра до настоящего время на 152-160 километре трассы сошли более 11 снежных лавин. Дорогу уже почистили, но сход лавин продолжается. На дороге работает дорожная техника - бульдозеры, экскаваторы и 3 погрузчика, которые борются с последствиями стихии, отмечает издание.

В настоящее время на дороге Душанбе - Худжанд введён временный запрет на движение грузовиков, движение для другого вида транспорта открыто.

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