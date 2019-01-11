МЧС Узбекистана открыло 14 пунктов помощи на перевале «Камчик»

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана опубликовало телефоны и адреса пунктов технической помощи на автомобильной дороге Ташкент-Ош, соединяющей три области республики с остальной частью страны.

Всего на трассе на стратегическом перевале "Камчик" постоянно действует 14 постов МЧС, сообщили местные СМИ.

МЧС совместно с другими министерствами и ведомствами на перевале «Камчик» созданы круглосуточно действующие посты, дежурство на которых несут спасатели, врачи и сотрудники УБДД.

Посты МЧС созданы чтобы помочь водителям и пассажирам в сложных погодных условиях (мороз, снегопад, туман и т.д.).

На пост можно обратиться чтобы переждать непогоду, починить автомобиль или отбуксировать машину в автосервис. Кроме того, на постах оказывается медицинская помощь.

В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, МЧС просит водителей и пассажиров обращаться по указанным телефонам, или по единому номеру службы спасения — 1050.