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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МЧС Узбекистана открыло 14 пунктов помощи на перевале «Камчик»

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана опубликовало телефоны и адреса пунктов технической помощи на автомобильной дороге Ташкент-Ош, соединяющей три области республики с остальной частью страны.

Всего на трассе на стратегическом перевале "Камчик" постоянно действует 14 постов МЧС, сообщили местные СМИ.

МЧС совместно с другими министерствами и ведомствами на перевале «Камчик» созданы круглосуточно действующие посты, дежурство на которых несут спасатели, врачи и сотрудники УБДД.

Посты МЧС созданы чтобы помочь водителям и пассажирам в сложных погодных условиях (мороз, снегопад, туман и т.д.).

На пост можно обратиться чтобы переждать непогоду, починить автомобиль или отбуксировать машину в автосервис. Кроме того, на постах оказывается медицинская помощь.

В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, МЧС просит водителей и пассажиров обращаться по указанным телефонам, или по единому номеру службы спасения — 1050.

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