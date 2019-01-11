Имамы Узбекистана повысят квалификацию в престижном мусульманском университете Аль-Азхар в Египте

CA-NEWS (UZ) - Имамы Узбекистана будут повышать свою квалификацию в одном из старейших в мире университетов, а также наиболее престижном мусульманском духовном университете Аль-Азхар в Египте. Соответствующее соглашение было подписано муфтием Узбекистана Усмоном Алимовым, который находится с визитом в Египте и главой университета Аль-Азхар шейхом Салихом Аббасом.

По сообщению пресс-службы Управления мусульман Узбекистана от 10 января, ежегодно 20 узбекистанских имамом будут повышать квалификацию в Египте. В течении двух месяцев они пройдут обучение по религиозным наукам у шейхов, известных представителей духовенства и ведущих ученых Университета Аль-Азхар.

«По окончанию учебных курсов имамы получат специальный сертификат, подтверждающий что они овладели чтением (нараспев) Корана, таджвид, тафсир, хадисов, акида (мусульманская правовая литература - прим.ред) и фикх (мусульманская юриспруденция -прим.ред)».

9 января делегация духовенства Узбекистана, посетившая Египет во главе с муфтием Усмонхоном Алимовым, встретилась с шейхом аль-Азхара Ахмадом Мухаммадом Тайибом и шейхом Салихом Аббасом. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Узбекистаном и Египтом в религиозной и образовательной сферах.