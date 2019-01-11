В Казахстане утвердят предельные цены на лекарства

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане будут утверждены предельные цены на лекарства. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

По ее словам, Минздрав определит предельные оптовые и розничные цены, выше которых нельзя будет реализовывать лекарственные средства оптовым дистрибьюторам и в розничном секторе.

Целью внедрения государственного регулирования цен на лекарственные препараты является обеспечение единых механизмов формирования цен на лекарственные препараты в оптовом и розничном сегменте не зависимо от региона. Это позволит повысить экономическую доступность лекарственных средств для населения и усилить ответственность участников фармацевтического рынка: производителей лекарственных средств, организаций оптовой и розничной реализации.

Изменения в формировании цен на лекарственные средства предполагают 4 уровня регулирования цен — на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

«Четыре уровня регулирования цен касаются непосредственно регистрации цены самим производителем: они касаются тех препаратов, которые зарегистрированы в Казахстане. Далее будет утверждаться с учетом наценки предельно оптовая цена и предельно розничная цена. И отдельно правила будут регулировать формирование цен для закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования», - отметила Л.Бюрабекова.

При этом также будут регулироваться и дорогостоящие лекарства.

Глава комитета подчеркнула, что регулирование цен не скажется на качестве лекарственных препаратов.

«Цена и качество — это два критерия, которые всегда учитываются в лекарственном обеспечении. За качество у нас отвечает экспертная организация — Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Когда проходит регистрация, компания представляет целый пакет документов, подтверждающих качество препарата. Если препарат зарегистрирован на территории Республики Казахстан, значит он подтвердил свои безопасность и качество. Соответственно регулирование цен на качестве препаратов не скажется. Оно скажется на маржинальности: ту маржу, ту наценку, которую мы будем утверждать приказом, мы активно обсуждали с общественностью и ассоциациями. И в принципе данная наценка их всех устраивает. Мы не ожидаем, что будет вымывание или отток каких-то препаратов с рынка», - сказала она.

Вместе с тем во всех регионах страны цены на лекарственные средства будут одинаковые.

«Независимо от региона, от того сельская или городская аптека цены будут утверждаться приказом и одинаково действовать в пределах всей территории РК», - отметила Л.Бюрабекова.