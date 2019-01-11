Компанию «Nike» подозревают в нарушении налоговых правил

CA-NEWS (CA) - Европейская комиссия начала расследование в отношении американской компании Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами, сообщают «Ведомости».

Еврокомиссия отмечает, что теперь тщательно изучит правила налогообложения для двух зарегистрированных в Нидерландах дочерних компаний Nike – Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV. Эти компании занимаются разработкой и продажами Nike и Converse в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Власти Нидерландов с 2006 по 2015 г. выпустили пять постановлений, одобрив специальный метод расчета роялти (плата за использование чужой торговой марки или бренда) для Nike. Два из этих постановлений все еще действуют.

Как отмечается, утвержденные выплаты Nike могут не соответствовать экономическим реалиям. Государства-члены не должны позволять компаниям создавать сложные структуры, которые чрезмерно уменьшают их налогооблагаемую прибыль и дают им несправедливое преимущество перед конкурентами, приводятся в статье слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.