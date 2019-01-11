Что известно о сестре Ким Чен Ына, которую считают самой могущественной женщиной в КНДР

CA-NEWS (CA) - Эксперты считают Ким Ё Чжон - младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - самой могущественной женщиной в Северной Корее, отмечает Би-би-си.

Она не только является высокопоставленным чиновником в отделе агитации и пропаганды страны, но и считается самым доверенным лицом председателя КНДР и, начиная с Олимпийских игр 2018 года, все чаще представляет страну как член официальных делегаций.

В Южной Корее журналисты называют ее "Иванкой" КНДР, но в северокорейских СМИ - вопреки ее растущему политическому влиянию - ее никогда не цитируют.

Ким Ё Чжон родилась 26 сентября 1987 года в Пхеньяне. Имеет близкие отношения со своим братом Ким Чен Ыном, так как вместе учились в Швейцарии с 1996 по 2000 год и в Северной Корее. Училась в Военном университете им. Ким Ир Сена после возвращения на родину. Изучала информатику в Университете Ким Ир Сена, где она, по слухам, училась у Ким Ынгён, дочери японской девочки Мегуми Йокоты, похищенной северокорейскими властями.

В январе 2015 года она вышла замуж за Чой Сонга, второго сына правительственного чиновника Чхве Рён Хэ. Однако южнокорейские источники допускают неточность этих данных. Ким Ё Чжон ожидала ребёнка в мае 2015 года. Неизвестный общественности отец считается одним из выпускников университета Ким Ир Сена, либо должностным лицом в Бюро 39 партии, либо работает в военном подразделении, ответственном за охрану лидера страны.