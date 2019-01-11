В Сирии задержали боевика из Таджикистана, причастного к ИГ

CA-NEWS (TJ) - Таджикские власти установили личность соотечественника, который был задержан курдскими отрядами в Сирии по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), передает Akhbor.com.

Курдские силы самообороны сообщили, что 6-7 января в Дейр-уз-Заре попали к ним в плен 8 иностранных боевиков ИГ, в числе которых уроженцы США, Германии, Казахстана, Узбекистана, Украины, а также Абу Мусааб Точики из Таджикистана.

Абу Мусааб Точики, по данным Душанбе - Мухаммад Давлатализода, житель кишлака Таджикабад городка Сарбанд Хатлонской области. По официальным данным, ему 24 года, с 2015 года находится в международном розыске по обвинению в наемничестве.

Мехри Курбонова, мать Мухаммада Давлатализода 10 января сообщила, что ее сын был студентом Исламского университета Таджикистана им. Имам Аъзама, и в 2014 году решил продолжить учебу в Египте. Позже стало известно, что он из Египта перебрался в Ирак, где воевал на стороне боевиков.

«Мы последний раз поговорили по телефону 2 месяца назад. Я умоляла его вернуться в Таджикистан, власти могут амнистировать его. Он признался, что раскаивается в содеянном и собирается вернуться на родину. Мухаммад сказал, что после возвращения сообщит властям имя человека, который обманом увез его в Ирак. О нашем телефонном разговоре я сообщила в районное отделение милиции. Но Мухаммад больше не позвонил», - рассказала Мехри Курбонова.

В ходе операции 6 и 7 января было задержано 8 террористов. Вместе с Мухаммад Давлатализода задержаны: Одил Рахимов (Абу Оминаи Узбеки) и Фарход Кадыров (Абу Билоли Узбеки) из Узбекистана, Аскар Зарманбетов (Абу Довуд) из Украины, Сотибек Ошибаев (Абу Рукия) из Казахстана, Бекджан Бимурзаев (Абу Соро) из России, Сулай Ноа Су (Абу Сулайман Аль-Америка) из США и Лукас Гласс (Абу Иброхим Аль-Олмони) из Германии.

Абу Сулайману из США всего 16 лет, остальным – от 22 до 58 лет. Отмечается, что боевики готовили нападения на мирных жителей Сирии, чтобы «замедлить продвижение» сил самообороны в районе Хаджина.

По данным таджикских властей, озвученных в сентябре прошлого года, 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак, где присоединились к ИГ.