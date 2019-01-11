Экс-главе «Nissan» Карлосу Гону предъявлены новые обвинения

CA-NEWS (CA) - Японская прокуратура предъявила новые обвинения бывшему главе автоконцерна Nissan Motor Co. Карлосу Гону, передает DW.

Бывшего топ-менеджера обвиняют в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы, объявил суд в Токио в пятницу, 11 января.

Обвинения в занижении доходов предъявлены также самому концерну Nissan и бывшему представительному директору автоконцерна Грэг Келли.

Карлос Гон был арестован 19 ноября. Уже 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan.

Адвокаты Гона сообщили, что будут ходатайствовать об освобождении их подзащитного под залог.