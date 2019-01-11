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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте прошла встреча министров иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 11 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, прибывшим накануне с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РУз.

В центре внимания министров были приоритетные направления дальнейшего углубления связей между двумя странами в 2019 году и на перспективу в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Была подтверждена заинтересованность Узбекистана и Кыргызстана в развитии взаимодействия на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Как отмечалось, за 11 месяцев 2018 года взаимный товарооборот вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил $363 млн.

Важную роль в двусторонних отношениях играют регулярные заседания Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана в приграничных областях под председательством премьер-министров двух стран.

Министры также обменялись мнениями относительно вопросов повестки дня первой встречи Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана, которая состоится в г.Самарканде 12-13 января.

Была выражена уверенность, что форум в данном формате позволит расширить региональное сотрудничество на различных направлениях.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность укреплению и расширению сотрудничества как в двустороннем плане, так и в центральноазиатском формате.

В беседе принял участие Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов.

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