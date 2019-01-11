Джизакская область с 1 марта станет «передовым регионом»

CA-NEWS (UZ) - В Джизакской области с 1 марта начнется реализация пилотного проекта «Передовой регион». Об этом говорится в указе президента Узбекистана, подписанного 3 января и опубликованного в прессе 10 января.

Согласно указу президента «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области», проект был инициирован Национальным агентством проектного управления при президенте Республики Узбекистан и администрацией Джизакской области.

Проект предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, анализ и оценку сферы государственного управления и регулирования, определение передовых решений для ускоренного развития региона, а также конкретизацию сфер ответственности республиканских и территориальных органов исполнительной власти. В рамках проекта будут разработаны механизмы формирования стратегических целей региона, а также целевые показатели для региональных органов государственного управления.

В документе запланировано улучшение условий жизни и увеличение доходов населения региона, ускоренное создание условий для производства востребованных товаров по принципу «Одно село — один продукт», стимулирование экономической деятельности и развитие новых отраслей промышленности и создание условий для повышения конкурентоспособности продукции и услуг, производимых в Джизакской области.