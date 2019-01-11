РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В детсадах Узбекистана наворовали более $1 млн

CA-NEWS (UZ) - Как сообщило 10 января Министерство народного образования, из 100% от суммы всех финансовых нарушений - 47% приходится на незаконные расходы и хищения. Интересен факт, что что 40% незаконных расходов приходится на "мертвые души" – сотрудников, которые официально приняты на работу в дошкольные образовательные учреждения, но фактически не работают.

Подобная схема позволяет заведующему присваивать чужую зарплату, а работнику – получать фиктивный трудовой стаж.

Министерская проверка в одном только СДОУ № 9, Шараф-Рашидовского района в Джизакской области выявила, что сумма выплат 19 фиктивным работникам составила 592 миллиона сумов (более $71 тыс). А в ДОУ №6 Самаркандского района аналогичным образом начислили и списали 100 миллионов сумов (более $12 тысяч). В ДОУ № 4 Ургенчского района в Хорезмской области присвоили – 46 миллионов сумов (более $5,5 тысяч).

print
  • Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с процессом регистрации биометрического паспорта
  • На северо-западе Сирии не стихает насилие, - ООН
  • Президент Туркменистана ознакомился с работой подсобных хозяйств силовых ведомств
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×