В детсадах Узбекистана наворовали более $1 млн

CA-NEWS (UZ) - Как сообщило 10 января Министерство народного образования, из 100% от суммы всех финансовых нарушений - 47% приходится на незаконные расходы и хищения. Интересен факт, что что 40% незаконных расходов приходится на "мертвые души" – сотрудников, которые официально приняты на работу в дошкольные образовательные учреждения, но фактически не работают.

Подобная схема позволяет заведующему присваивать чужую зарплату, а работнику – получать фиктивный трудовой стаж.

Министерская проверка в одном только СДОУ № 9, Шараф-Рашидовского района в Джизакской области выявила, что сумма выплат 19 фиктивным работникам составила 592 миллиона сумов (более $71 тыс). А в ДОУ №6 Самаркандского района аналогичным образом начислили и списали 100 миллионов сумов (более $12 тысяч). В ДОУ № 4 Ургенчского района в Хорезмской области присвоили – 46 миллионов сумов (более $5,5 тысяч).