Россия депортирует в Узбекистан мужчину, разлучив его с 3 несовершеннолетними детьми

CA-NEWS (UZ) - Сохиб Содиков, 34-летний гражданин Узбекистана, ожидающий своей депортации в центре временного содержания иностранных граждан в Тольятти, рассказал что трое детей и его супруга, являющиеся гражданами России, остались без кормильца в Самаре.

Сохиб Содиков, уроженец города Коканда, с 29 декабря содержится в спецприёмнике (СУВСИГ) в Тольятти под угрозой депортации на родину. По его словам, в конце декабре он был освобождён после тюремного заключения, отсидев 3,5 года, но местные власти вручили ему документ о депортации в Узбекистан, запрещающий ему возвращаться в Россию в течении 12 лет.

- Я живу в Самаре с 1993 года со своими родителями. В 2003 году я потерял документы и не получил гражданство. Я был заключен в тюрьму на 3,5 года за то, что я не делал. После того, как я отсидел срок, меня хотят депортировать по закону на 12 лет, - говорит Сохиб.

По словам собеседника, говорит, что российские власти приняли решение о депортации, несмотря на то, что у него в России остаются трое детей, 14-летняя дочь и два сына по 12 и 5 лет. «У меня нет дома в Узбекистане, мы продали его, моя мама живет в Узбекистане в арендованном доме. Если меня депортируют на 12 лет, что будет с моими детьми? Они ведь и без этого 3,5 года жили без отца. Их мать не работает, кто будет их кормить?», - вопрошает Сохиб.

Мужчину попросил российское правительство не депортировать его.

Решение о депортации Сохиба Содикова было принято местным миграционным управлением. В решении Отдела по миграции УВД Самарской области отмечается, что данное решение принято "в связи с тем, что его нахождение на территории России представляет серьёзную опасность для общественного порядка, законных интересов и прав российских граждан".

Московский адвокат Светлана Саламова отмечает, что российские власти пытаясь депортировать узбекского мигранта, тем самым нарушают международное право.

«В целом, они не имеют права делать этого. Существует международная конвенция о неразлучении членов семьи, но, к сожалению, местные суды недавно начали практику оставлять подобные решения в силе. Обычно иностранца следует депортировать на тот срок, который он отсидел в тюрьме. В любом случае, у Содикова есть возможность отменить это решение в суде», - сказала Саламова.

В середине 2014 года Государственная Дума внесла поправки в Федеральный закон «О порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию», согласно которому иностранцы, которые нарушили закон Российской Федерации и отбывали тюремный срок, должны депортироваться на родину после освобождения.

В законе не упоминаются лица, в семьях которых есть члены, имеющие российское гражданство.