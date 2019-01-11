ЦБ Узбекистана опроверг информацию о деноминации национальной валюты

CA-NEWS (UZ) - В Центральном банке Узбекистана заявили Kun.uz, что деноминации национальной валюты не будет.

Ранее появились сообщения, что президент Шавкат Мирзиёев дал указание о распечатке новых купюр номиналом 100 000 сумов с последующей деноминацией валюты.

В пресс-службе регулятора подтвердили, что ЦБ планирует выпуск новой купюры, но ее номинал еще не установлен.

«Да, ведется работа (по выпуску новой купюры – прим. ред.). Но когда она будет выпущена и каким номиналом еще не известно», – сказал собеседник.

При этом информация о деноминации сума не подтвердилась, отмечает издание.

Последний раз Центральный банк Узбекистана выпускал в обращение новый денежный знак в августе 2017 года. Тогда это была 50-тысячная купюра.

Деноминация – это вид денежной реформы со сменой номинала валюты, как правило, в сторону понижения. Обычно ее применяют для борьбы с гиперинфляцией.