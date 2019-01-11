Объем импорта пищевой продукции в Таджикистане снизился на 31%

CA-NEWS (TJ) - Министерства экономического блока Таджикистана утверждают, что за последние 3 года объем импорта пищевой продукции из-за рубежа снизился на 31%, передает Авеста.

За указанный период за счет импортозамещающего производства внутри республики импорт продовольственных товаров снизился на 3 млрд сомони ($318,1 млн).

По статистическим данным за 11 месяцев 2018 года объем производства пищевых продуктов увеличился на 15,8%, за счет роста производства муки, мяса, цельномолочной продукции, консервов, кондитерских изделий и др.

За этот период сумма выпуска пищевых продуктов составила более 4,3 млрд сомони ($459 млн).

Статистические данные подтверждают незначительное снижение импорта таких продуктов, как растительное масло, пищевых продуктов, животного происхождения и др.

Между тем, точки реализации товаров изобилуют продовольственными товарами зарубежного производства, некоторые виды импортных товаров не имеют отечественных аналогов, как, например детское питание.