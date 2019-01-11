В Таджикистане создали самую большую дойру в мире

CA-NEWS (TJ) - 30-летний мастер музыкальных инструментов из Куляба Саиднодир Хайдаров почти 100 дней трудился над созданием самой большой дойры в мире, сообщает Азия-Плюс.

Дойра - ударный музыкальный инструмент типа бубна. Распространён в Таджикистане, Узбекистане, а также в странах Ближнего и Среднего Востока ( дайра - грузинская, дэф — азербайджанский, даф, дапп — армянские названия). Состоит из деревянной круглой обечайки и натянутой на неё с одной стороны мембраны. Дойра входит в состав инструментальных ансамблей.

Диаметр дойры Саиднодира - 1,7 метров. А весит инструмент 34 кг.

«Это, кстати, моя вторая попытка - в начале прошлого года я вместе со своими учениками создал дойру диаметром 1,5 м. А после решил побить свой же рекорд и сделал новую на 2 метра больше», - делится мастер.