В Таджикистане арестована преступная группа, ограбившая студента из Туркменистана

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане задержана группа из 5 человек, ограбившая студента из Туркменистана, передает Азатлык.

В видеорепортаже таджикского государственного телеканала «Tajikistan HD», опубликованном на YouTube 9 января, сообщается, что ограбление произошло 26 декабря 2018 года в районе Рудаки города Душанбе.

Согласно сообщению, эти пятеро напали на студента из Туркменистана Ахуна Мурадова, студента 1-курса Душанбинского Государственного педагогического университета, отняли у него бумажник и скрылись с места происшествия.

В бумажнике Мурадова было $700 и 70 сомони (около $10), а также одна банковская карта.

Таджикская полиция не уточняет, когда была задержана банда. Но отмечается, что это жители района Дангара города Душанбе Насреддин Зафархон, Шамседдин Шахин, Мурадов Шахин, Мирзиёев Сухайл и Бадалов Руслан.

По этому делу продолжаются следственные мероприятия.

Таджикистан является одной из стран, наиболее популярных среди туркменской молодежи, выезжающей на обучение за рубеж. В вузах Таджикистана обучаются тысячи туркменистанцев, по некоторым данным, около 4 тыс. студентов.

В начале нынешнего учебного года, туркменские студенты, обучающиеся в Таджикистане, столкнулись с проблемой выезда из Туркменистана. Сотни туркменских студентов не могли выехать на учебу в Таджикистан, в связи с препятствиями пограничной службы Туркменистана в отношении поступивших в вузы Душанбе и других таджикских городов туркменистанцев. Причины запрета пограничники не объясняли.

Также регулярно сообщается о финансовых проблемах, с которыми сталкиваются студенты из Туркменистана из-за систематической блокировки их платежных карт банками Туркменистана.