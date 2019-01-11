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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главу Олимпийского комитета в Японии обвинили в коррупции

CA-NEWS (CA) - Французское правосудие считает президента Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде виновным в коррупции, сообщает "Известия" со ссылкой на французское издание Le Monde.

Отмечается, что 10 декабря 2018 года французские правоохранители допросили Такэде. Главу комитета обвинили в причастности к даче взяток на общую сумму €1,8 млн с целью получить для Японии право провести летние Олимпийские игры 2020 года.

Расследование обстоятельств данного дела ведется уже три года правоохранительными органами Франции.

18 декабря 2018 года сообщалось, что в Японии к олимпиаде охранников на станциях могут заменить роботы. Решение о тестировании машин с искуственным интеллектом было принято в связи с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японской столице в 2020 году. Официальными талисманами токийской Олимпиады и Паралимпиады выбраны фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором.

Цунэкадзу Такэде приходится правнуком императору Мейдзи. Он участвовал в пяти Олимпийских играх в соревнованиях по верховой езде, затем стал тренером национальной команды. Господин Такэде возглавляет Японский олимпийский комитет с 2001 года. Цунэкадзу Такэде 71 год. Его десятый срок истекает в июне, однако организация хочет продлить его полномочия, несмотря на возрастные ограничения для председателя комитета.

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