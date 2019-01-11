Суд по делу Дениса Тена: беременная подсудимая рассказала об избиении полицейскими

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается главное судебное разбирательство по убийству фигуриста Дениса Тена, передает informburo.kz.

На процессе дала показания Жанар Толыбаева, которую обвиняли в краже и недонесении о преступлении. Она находится на 7-м месяце беременности.

Участие в преступлении

Толыбаева заявила, что не знала, о чём говорили в машине другие подсудимые Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, поскольку смотрела прямые эфиры в соцсетях. То, что её друзья собирались красть зеркала, она не знала. Когда поняла это, то, чтобы не стать соучастницей, решила уйти с улицы Байсеитовой.

"Когда они меня забрали (с улицы уже после убийства Дениса Тена. – Авт.), увидела, что они были в шоковом состоянии. Нуралы был за рулём. Когда он переключал скорость, я заметила рану на его руке. Я спрашивала, что случилось. Они молчали. Я слышала слова: "Нет, он не умер, если ранили в ногу". Кто сказал, точно не могу сказать, кажется, Нуралы", – рассказала Толыбаева.

После этого троица приехала домой в микрорайон Шанырак. Они жили у брата Киясова, и тот начал избивать Нуралы камчой за то, что тот не ночевал дома и угнал машину. Толыбаева уехала с подругой договариваться о снятии комнаты в старом доме, и тогда её позвали погулять в Капшагай.

"Когда я доехала до Капшагая, я позвонила Арману (Кудайбергенову. – Авт.). Он сказал, что парень, с которым дрались, умер. Сказал уехать в аул. Я ответила, что мне незачем бежать, я останусь, я же ни при чём и приехала учиться. Он сказал, чтобы я в случае чего говорила, что мы друг друга не знаем. Я согласилась. В тот же день друзья сказали, что Денис Тен умер. Позже я в соцсетях увидела видео разыскиваемых и поняла, что это был Тен (кого убили её друзья. – Авт.)", – отметила она.

Помощь в задержании Кудайбергенова

20 июля Толыбаева собирала вещи и увидела, как неизвестные люди заходили домой и спрашивали то Нуралы, то Армана.

"Я поставила телефон на зарядку и решила позвонить Арману, чтобы узнать, в курсе ли он об этой ситуации. Я дозвонилась, думала, что телефон будет отключён. Он сказал: "Я знаю, что задержан Нуралы, я уезжаю из города и позвоню, как подвернётся случай". Куда уезжает, не сказал и бросил трубку. Когда повторно позвонила, телефон был отключён", – продолжила она.

Дядя Нуралы отвёз её с подругой в новую квартиру.

"Когда я на Розыбакиева – Рыскулова переходила дорогу, меня задержали полицейские. Нас с подругой посадили в машину и увезли. Нам сообщили о смерти Дениса Тена и узнавали, кто из нас Жанар. После этого привезли на допрос в ДВД", – рассказала подсудимая.

Около двух дня организовали спецкомиссию по поимке Армана, и Толыбаевой сказали, что она знает, где Арман, поэтому поедет с полицией.

"Я сказала – хорошо, если он будет там, где я покажу, то буду рада помочь. После этого нас посадили, поехали по адресам, где раньше жили. Тогда позвонил Арман, и полицейские установили его местонахождение по телефону. Мы поехали на Толе би –Саина, там и задержали Армана", – вспомнила обстоятельства подсудимая.

По её словам Нуралы Киясова полицейские задержали по наводке его родственников.

Заявление о пытках

"Когда задержали Армана, я сидела в машине, рядом со мной люди из ДВД были. Это было 20 июля. Первый раз меня задержали 20 июля, тогда допросили как свидетеля. Затем меня 21 июля попросили приехать в ДВД расписаться в документах. И меня больше не отпустили. Тогда они меня сперва повели к Нуркаеву Газизу Аукенулы, заместителю начальника по следствию, по-моему. Он спросил, что могу добавить к тем показаниям. Я сказала – ничего нет", – сказала она.

"Тогда на меня начали оказывать давление: "Ты видела всё: кто кого ударил ножом. Арман всё рассказал". Он взял пачку белой бумаги, сделал из неё биту и избил меня. Я говорила, что не видела, кто убивал. Мне говорили, что я видела, кто убивал, у кого в руках нож был, и били меня. Меня спустили к следователю, я сказала, что не видела, у кого был нож, но сказала, что нож был в сумке, а сумка была у Нуралы", – рассказала Толыбаева.

"Меня задержали 21 июля и повезли в специальную квартиру. Перед тем, как туда ехать, должна была быть справка о снятии побоев. Но в деле этого нет. Когда меня повезли в СИЗО, ещё раз сняли побои, но уже синяков не было", – сообщила она.

Во время досудебного расследования Жанар Толыбаева не обращалась с заявлением о пытках.

"Меня проверяли на 6-м этаже Алмалинского РУВД, чтобы повезти меня в спецквартиру, но я не знаю, кто это сделал. Я говорю о том, что нет в материалах дела", – пояснила она.

Жанар Толыбаева признала вину частично.

"Я не могу сказать, что видела особо тяжкое преступление. Я видела только, как воровали зеркало. Я не доложила об этом. Это я признаю. Но это не подходит под предъявленную статью", – отметила она.

Мать погибшего спортсмена Оксана Тен обратила внимание на показания свидетелей о том, что после преступления Жанар Толыбаева встречалась возле мечети с Арманом Кудайбрегеновым, но отрицает это.

"Я прошу прощения у всех. Это горе касается не только Оксаны Алексеевны, но и всего Казахстана. Мне больше нечего сказать", – сказала подсудимая.

В пресс-службе департамента полиции Алматы пока отказались давать комментарии по этому заявлению Толыбаевой.

"Когда дело в суде, никто, кроме суда, не может комментировать", – заявила по телефону официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

Нуралы Киясов, который, по версии обвинения, нанёс смертельный удар ножом Денису Тена, заявил суду, что болен, и попросил отложить его допрос до понедельника. Судья отказался откладывать допрос, аргументируя это тем, что уже переносил его. После этого Киясов отказался давать показания.

После обеда судья вновь спросил подсудимого о даче показаний. Киясов ответил, что готов давать показания, но не сегодня. Судья вызвал скорую помощь. Прибывший медик сообщил, что у Киясова хронический гастрит, и, возможно, есть обострение, но не в такой форме, чтобы это помешало давать показания.

Ранее суд допросил подсудимого Армана Кудайбергенова. Он попросил прощения у матери Дениса Тена и у всех казахстанцев, а также рассказал о том, что намерений убивать спортсмена у него не было, их цель была заработать денег путём кражи зеркал.

3 января 2019 года на главном судебном разбирательстве подозреваемые Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева не призналивину.

Фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года.