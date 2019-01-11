В 2019 году Международная организация труда отмечает 100-летие

CA-NEWS (CA) - Сто лет назад, в 1919 году, вскоре после окончания Первой мировой войны, на волне социальных перемен была создана Международная организация труда (МОТ). Ее главная цель – обеспечивать достойные условия труда для женщин и мужчин по всему миру, сообщают в Новостях ООН.

В 1926 году штаб-квартиру МОТ в Женеве открыли тремя ключами, символизировавшими трехстороннюю структуру МОТ: в организации представлены правительства, работодатели и работники.

«Когда поворачиваются все эти 3 ключа, когда правительства, работодатели и работники способны находить общий язык, двери открываются и социальная справедливость торжествует», - говорит генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Первые международные стандарты, которые ввела МОТ, касались таких вопросов, как продолжительность рабочего дня, защита беременных женщин и кормящих матерей, минимальный возраст работников, борьба с безработицей, а также ночные смены.

В послевоенные годы становилось все более очевидным, что социальная справедливость – залог мира: необходимость создания МОТ была закреплена в Версальском мирном договоре.

Организация, выросшая «на руинах» первого глобального конфликта, продолжала свою работу и во время Второй мировой войны. Тогда ее штаб-квартира была временно перенесена в Канаду.

В мае 1944 года МОТ приняла декларацию об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизмах их реализации, вошедшую в историю как Филадельфийская декларация. Документ закрепил право трудящихся проводить собрания, объединяться и вести переговоры с работодателями.

В 1945 году МОТ, существовавшая как самостоятельная международная структура, стала частью системы только что созданной Организации Объединенных Наций.

После войны претерпел существенные изменения и состав МОТ. Индустриально развитые страны становились меньшинством в организации, в ряды которой вступало всё больше развивающихся государств.

Помимо Филадельфийской, МОТ приняла еще 2 важнейшие декларации - о многонациональных предприятиях и социальной политике (1977 год) и об основополагающих правах и принципах в сфере труда (1998 год).

В 21-м веке Международная организация труда расширила свою деятельность, включив такие направления как защита прав коренных народов, людей, живущих с ВИЧ, мигрантов, а также работников неформальной сферы занятости.

По случаю своего столетия организация запустила новую глобальную кампанию «МОТ ближе к людям», призванную привлечь внимание международного сообщества к проблемам, которые непосредственно оказывают влияние на повседневную жизнь миллионов людей – гендерной дискриминации, безработице среди молодежи, изменению климата и внедрению в производство искусственного интеллекта.

«Работа и ее поиски касаются всех нас, но многие до сих пор не знают о существовании международной организации, которая помогала формировать сферу труда с 1919 года, – говорит директор по связям с общественностью МОТ Марти Мёрфи. – Задача нашей кампании – рассказать о положительной роли МОТ, которую она играла и продолжает играть в сфере занятости».