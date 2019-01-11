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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В СК рассказали подробности убийства российских журналистов в ЦАР

CA-NEWS (CA) - Российских журналистов в Центральноафриканской республике убили при попытке ограбления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски", — пояснила она.

Петренко добавила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по стране из-за многочисленных бандитствующих группировок.

Нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

"После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", — рассказала представитель ведомства.

Главное следственное управление СК продолжает расследование.

Убийство российских журналистов в ЦАР

Россияне Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев погибли 30 июля. При них нашли просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.

В России возбудили дело об убийстве.

Убитые журналисты работали в Африке от Центра управления расследованиями (ЦУР), который заказал им снять фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.

В МИД саму идею такого фильма-расследования назвали абсурдной, потому что Москва не скрывала факта отправки инструкторов в ЦАР в связи с обострением обстановки в этой стране.

В конце лета ЦУР прекратил свою деятельность.

Обстановка в республике

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года.

Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".
По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.
По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.


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