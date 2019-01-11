В СК рассказали подробности убийства российских журналистов в ЦАР

CA-NEWS (CA) - Российских журналистов в Центральноафриканской республике убили при попытке ограбления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

"На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски", — пояснила она.

Петренко добавила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по стране из-за многочисленных бандитствующих группировок.

Нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

"После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", — рассказала представитель ведомства.