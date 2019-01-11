В СК рассказали подробности убийства российских журналистов в ЦАР

- Азия и мир, происшествия
- 18:02, 11 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Российских журналистов в Центральноафриканской республике убили при попытке ограбления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски", — пояснила она.
Петренко добавила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по стране из-за многочисленных бандитствующих группировок.
Нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.
"После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", — рассказала представитель ведомства.
Главное следственное управление СК продолжает расследование.
Убийство российских журналистов в ЦАР
Россияне Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев погибли 30 июля. При них нашли просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.
В России возбудили дело об убийстве.
Убитые журналисты работали в Африке от Центра управления расследованиями (ЦУР), который заказал им снять фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.
В МИД саму идею такого фильма-расследования назвали абсурдной, потому что Москва не скрывала факта отправки инструкторов в ЦАР в связи с обострением обстановки в этой стране.
В конце лета ЦУР прекратил свою деятельность.
Обстановка в республике
Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года.