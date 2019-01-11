В Монголии депутата обвинили в том, что она пришла на акцию протеста в дорогом платке от Louis Vuitton

CA-NEWS (MNG) - 10 января в Монголии началась вторая волна демонстрации против председателя парламента Миэгомбын Энхболда и так называемых «MANAN», сообщает ARD. «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: Монгольской народной партии (МНП - Монгол Ардын Нам - MAN) и Демократической партии (ДП - Ардчилсан Нам -AN).

Организаторами шествия стали некоторые члены парламента, которые тоже пришли на главную площадь страны, чтобы поддержать народ. Одна из них – депутат М.Оюунчимэг, раньше работавшая в сфере журналистики.

Она попала в нелепую ситуацию из-за своего дорогого платка бренда LV (Louis Vuitton). Платок называется «the party monogram shawl triangle» стоимостью почти $1400. По монгольским меркам, его стоимость равна зарплате за 3 месяца рядового гражданина Монголии.

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М.Оюунчимэг раскритиковали за то, что выразить протест коррупции во власти она пришла с очень дорогим аксессуаром на шее, будто желая поиздеваться над простым народом, отмечает издание.

Желая прокомментировать сложившуюся ситуацию, М.Оюунчимэг ее лишь усугубила:

«Думала, что сегодня погода будет хорошей и не взяла шарф. Моя подруга отдала мне свой платок, заботясь обо мне. Я не спрашивала о его цене, и не думала о том, что за платок я надела... В будущем буду внимательней», - прокомментировала депутат.

Но тут же последовал «ответный удар». Одна из пользовательниц соцсети ответила ей: «Подождите, вы же надевали этот платок во время женского форума Монгольской народной партии...».

К М.Оуюнчимэг приклеился еще один ярлык - «лгунья».

Напомним, во время президентских выборов М.Оюунчимэг разместила на своей странице следующий пост: «За единую Монголию. Наша семья проголосовала за Энхболда».

«А сегодня она идет против него со своим дорогим платком», - пишут монгольские пользователи.