В Ашхабаде состоится первый турнир по киберспорту

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде с 25 февраля по 17 марта состоится открытый турнир первого Кубка Туркменистана в дисциплине Dota2, сообщает Turkmenportal.

Организаторами являются Национальная федерация электронного спорта Туркменистана (TMeSF ) и мультигейминговая организация NUSAÝ ARENA.

В рамках реализации концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 годы, а также в целях популяризации электронного спорта в стране, запланировано проводить чемпионат ежегодно.

Данное мероприятие будет проходить в 2 этапа: онлайн игры на групповой стадии и стадии PlayOFF и LAN-финала. Согласно планам организаторов, LAN-финал должен включить в себя шоу программу открытия, знаменитых героев игр DOTA2, розыгрыши призов среди зрителей, а также торжественное награждение победителей соревнования кубком и денежным вознаграждением в размере 5 тыс. манат (около $1,5 тыс.).

В турнире примут участие такие известные команды как: Galkynyş (участники AIMAG2017, победители национальных отборочных игр Туркменистана 2017, победители национальных отборочных игр Туркменистана 2018, участники WESG 2018 Central Asia), Tilki-F (участникиWESG2017 APAC Finals), Blink team и другие желающие участвовать на турнире.

Напомним, в Ашхабаде в рамках V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам впервые за всю историю проведения Азиатских игр стартовали соревнования по киберспорту.

Отмечается, что Национальная федерация электронного спорта Туркменистана (TMeSF) 5 января вошла в Азиатскую федерацию электронного спорта (AESF). В рамках международной организации Туркменистан теперь имеет более широкие возможности для популяризации киберспорта, обмена опытом с членами AESF и возможность национальной сборной принимать участие в региональных и международных турнирах.

AESF — авторитетная организация при Международной федерации электронного спорта (IeSF), признанная Олимпийским Советом Азии (ОСА). Её основная цель - повысить качество и профессиональное управление киберспортом, поддерживать и контролировать развитие киберспорта в Азиатском регионе и развивать спортсменов мирового класса для достижения успеха на международной арене.