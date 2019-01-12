Монгольская госкомпания «Эрдэнэс Таван Толгой» выбрала Гонконг для IPO на $3 млрд

CA-NEWS (MNG) - Монгольская государственная компания «Эрдэнэс Таван Толгой», контролирующая одну из крупнейших в мире угольных шахт, планирует привлечь в этом году в Гонконге публичное предложение акций на сумму до 3 млрд долларов, сообщает ARD.



Листинг 30% акций Эрдэнэс Таван Толгой (ЭТТ), объявленный 10 января генеральным директором Ганхуяг Баттулгой, станет хорошей новостью для Гонконга, который, по прогнозам аналитиков, увидит гораздо меньший объем первичных публичных размещений в этом году после того, как в 2018 году победит все мировые рынки, передает Nikkei Asian Review.

Это также поддержит представителей монгольской общественности, которые в 2012 году бесплатно получили 15% акций компании, когда изначально планировалось IPO. С тех пор они не получили дивидендов и не смогли продать свои акции после того, как планы листинга оказались отвлечены ростом национализма внутренних ресурсов и падением мировых цен на уголь.

Их акции скоро станут торгуемыми на Монгольской фондовой бирже, до или одновременно с листингом в Гонконге, с первыми дивидендами, которые также должны выйти в этом году, сказал Ганхуяг на пресс-конференции в Улан-Баторе.

«Я думаю, что нужно поторопиться и провести IPO до экономического спада, который может развернуться в конце 2019 или 2020 года», - сказал Райнер Майкл Прайсс, портфельный стратег Taurus Wealth Advisors в Сингапуре и основатель монгольского инвестиционного фонда.

По данным консалтинговой компании PwC, в прошлом году на Гонконгской фондовой бирже было проведено 286,5 млрд гонконгских долларов (36,55 млрд.долларов). При этом конкурирующий проект KPMG, который реализуется в этом году, упадет примерно до 200 млрд. гонконгских долларов, отчасти из-за меньшего количества крупных листингов.

В прошлом году правительство Монголии получило одобрение парламента на включение ЭТТ в список на фоне восстановления цен на уголь. Ганхуяг сказал, что вторичный листинг в Нью-Йорке может последовать за листингом в Гонконге. Лондон ранее уже рассматривался как возможное место для листинга.

Месторождение Таван Толгой, расположенное на юге Монголии примерно в 240 км от границы с Китаем, обладает предполагаемыми запасами в 7,5 млрд тонн коксующегося угля. ЭТТ в прошлом году получил чистую прибыль в 720 миллиардов тугриков (272,78 миллиона долларов) при доходе 1,86 триллионов тугриков ($408 млн). Это сопоставимо с доходами 461 млрд тугриков ($173 млн) на 1,2 триллиона тугриков ($376 млн) в продажах в 2017 году.

Ганхуяг сказал, что доходы от предложения в Гонконге будут использованы для финансирования ближайшей угольной электростанции и железной дороги до границы с Китаем. В настоящее время уголь доставляется в Китай, основной рынок ЭТТ, на грузовиках. Новая железнодорожная линия должна быть завершена к 2021 году.

В соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом месяце, огромный медный рудник Оюу Толгой будет использовать мощность новой электростанции, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. Медный рудник находится, напомним, в совместном владении правительства Монголии и австралийской компании Rio Tinto. В настоящее время Оюу Толгой импортирует электроэнергию из Китая.

Алюминиевая Корпорация Китая, которая первоначально предоставила 350 миллионов долларов в качестве финансирования для развития Тавана Толгоя в обмен на обещанные поставки угля, вступила в конфликт с ЭТТ, когда цены на уголь упали. Улан-Батор в 2015 году заблокировал сделку на 4 миллиарда долларов для консорциума во главе с China Shenhua Energy и японской Sumitomo Corp. для управления рудником.