За 2018 год Таджикистан экспортировал цемент на сумму $65,4 млн

CA-NEWS (TJ) - По данным экономического блока Таджикистана, объем экспорта цемента по итогам 2018 года составил 1 млн 437,4 тыс. тонн на сумму $65,4 млн, сообщает Авеста.

Этот показатель в 2017 году составлял 970,1 тыс. тонн на сумму $45,9 млн.

Данный вид стройматериала в основном экспортирован в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

За 11 месяцев прошлого года в стране было произведено свыше 3 млн 564 тыс. тонн цемента.

Таджикистан увеличил экспорт цемента, но уменьшил продажу первичного алюминия за рубеж в 2018 году.

По данным источника, алюминия в прошлом году экспортировано в объеме 94,8 тыс. тонн на сумму $199,3 млн. Этот показатель по сравнению с 2017 годом меньше на 6,6 тыс. тонн, а по стоимости меньше на $1,4 млн. Данные об объемах производства алюминия в стране не приводятся.