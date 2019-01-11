Японский министр извинился за подачу неточных данных

CA-NEWS (CA) - Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии пообещал разобраться, почему его министерство продолжает предоставлять недостоверную информацию, которая, по-видимому, привела к недоплате миллионам человек, сообщает NHK.



На пресс-конференции в пятницу Такуми Нэмото выступил с глубочайшими извинениями за причинение проблем народу выпуском статистики в течение многих лет с применением несоответствующих методов. Находящиеся под сомнением данные включают в себя корпоративные зарплаты и ежемесячную информацию по рабочим часам.

Хотя предполагается, что исследование должно покрывать все крупные фирмы со штатом не менее 500 человек, в реальности была исследована только одна треть подобных фирм в Токио.

Неверная информация привела к недоплате по пособиям по безработице и по компенсациям рабочим в случае инцидента.

Нэмото заявил, что ревизионная комиссия при участии юристов продолжит расследование о причинах возникновения подобной проблемы. Наказания виновным будут определены на основе обнаруженных комиссией фактов.

Нэмото надеется, что сможет исполнить свой долг, следя за глубоким расследованием, принимая меры для предотвращения повторения подобного инцидента и выплачивая соответствующие суммы пострадавшим людям.