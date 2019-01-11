РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Японский министр извинился за подачу неточных данных

CA-NEWS (CA) - Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии пообещал разобраться, почему его министерство продолжает предоставлять недостоверную информацию, которая, по-видимому, привела к недоплате миллионам человек, сообщает NHK.

На пресс-конференции в пятницу Такуми Нэмото выступил с глубочайшими извинениями за причинение проблем народу выпуском статистики в течение многих лет с применением несоответствующих методов. Находящиеся под сомнением данные включают в себя корпоративные зарплаты и ежемесячную информацию по рабочим часам.

Хотя предполагается, что исследование должно покрывать все крупные фирмы со штатом не менее 500 человек, в реальности была исследована только одна треть подобных фирм в Токио.

Неверная информация привела к недоплате по пособиям по безработице и по компенсациям рабочим в случае инцидента.

Нэмото заявил, что ревизионная комиссия при участии юристов продолжит расследование о причинах возникновения подобной проблемы. Наказания виновным будут определены на основе обнаруженных комиссией фактов.

Нэмото надеется, что сможет исполнить свой долг, следя за глубоким расследованием, принимая меры для предотвращения повторения подобного инцидента и выплачивая соответствующие суммы пострадавшим людям.

print
  • Boeing обогнал Airbus по числу переданных заказчикам самолетов
  • В Узбекистане в погоне за «миллионами» люди уничтожают гнёзда летучих мышей
  • Xiaomi за три дня подешевела на бирже на $6,3 млрд
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×