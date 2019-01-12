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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал указ о разрешении физлицам приватизировать землю под их домами

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 июля 2019 года будет введен новый порядок, в соответствии с которым физическим и юридическим лицам разрешат приватизировать землю, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

С этого времени физические лица – граждане Узбекистана будут вправе приватизировать земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома.

Юридические лица – резиденты Узбекистана смогут приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки, в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности.

Приватизация указанных земельных участков будет осуществляться решениями органов государственной власти на местах на основании заявлений физических и юридических лиц.

Земельные участки, приватизированные физическими и юридическими лицами, являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны, а также защищаются государством в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников.

Приватизация земельных участков осуществляется исключительно при наличии кадастровых документов и на платной основе, в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров.

Президент поручил правительству в двухмесячный срок внести в законодательную палату Олий Мажлиса проект закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", а до 1 июня 2019 года – принять правительственное решение, предусматривающее дифференцированные размеры платы за приватизируемые земельные участки, а также порядок их оплаты.

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