Apple планирует выпустить iPhone с тремя камерами, - WSJ

CA-NEWS (CA) - Американская корпорация Apple планирует выпустить три новые модели iPhone в этом году, в том числе одну с жидкокристаллическим экраном, чтобы заменить свою модель XR. Самая дорогая модель получит сразу три задних камеры, выяснила The Wall Street Journal (WSJ).

