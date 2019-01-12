Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована

CA-NEWS (CA) - Сильный снегопад парализовал многие районы Европы. Снег заблокировал дороги, железнодорожное сообщение во многих местах остановлено, школы закрыты, передает Би-Би-Си.

В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Неподалеку от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого упало дерево.

Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

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"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.

В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. 11 января же погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь в Баварии парализована.

Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями.

Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.

Погода в Австрии несколько улучшилась 11 января, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе, 5 января.

В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.

В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана.

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от остального мира.