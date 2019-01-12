Иванка Трамп стала кандидатом на пост главы Всемирного банка

CA-NEWS (CA) - Дочь президента США Дональда Трампа Иванка стала кандидатом на пост президента Всемирного банка. На эту должность также претендует постоянный представитель Штатов в ООН Никки Хейли, сообщает газета Financial Times.

Действующий глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля. Временно исполняющим обязанности главы Всемирного банка станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Всемирный банк намерен закончить рассмотрение кандидатур на пост президента до середины февраля и утвердить кого-то на эту должность до середины апреля.

Как пишет издание, помимо Иванки Трамп и Никки Хейли на этот пост претендуют заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и руководитель Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Представитель американского минфина сказала, что Всемирный банк получил «значительное число рекомендаций для хороших кандидатов» и начал рассматривать кандидатуры.