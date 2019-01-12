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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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The Economist назвал рубль самой недооценённой валютой мира

CA-NEWS (CA) - Англоязычный журнал The Economist, который с 1986 года высчитывает так называемый индекс бигмака, счел рубль самой недооцененной валютой мира. На втором месте в рейтинге недооценённых валют — украинская гривна (65 процентов), а на третьем — турецкая лира (64 процента).

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

Таким образом, разница в стоимости бигмака будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

При этом издание отмечает, что практически все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской кроны. Например, швейцарский франк самая переоцененная мировая валюта (на 18,7%), так как в этой стране бигмак стоит 6,5 франка (6,7 доллара).

Сейчас рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом.

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