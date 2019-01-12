Россия выдаст Жомарта Ертаева Казахстану

CA-NEWS (KZ) - Экс-советник председателя совета директоров АО "РБК Банк" Жомарт Ертаев, объявленный в Казахстане в розыск по делу о мошенничестве, будет отправлен из России на родину. Мосгорсуд признал законным решение Генеральной прокуратуры РФ о его экстрадиции, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгосруда Ульяну Солопову.

В Казахстане в отношении Жомарта Ертаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 177 УК РК), он объявлен в международный розыск.

Жомарта Ертаева задержали в Москве в начале мая 2018 года и взяли под домашний арест. По данным правоохранительных органов, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", он пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов и приложил усилия для невозврата заёмных средств. По версии следствия, доверенным лицом Жомарта Ертаева была Татьяна Пак, купила 50% доли ТОО "Ordabasy Communication" 26 сентября 2017 года у Ербола Полатхановича Абдухманова, советника известного бизнесмена Динмухамета Идрисова. ТОО было переименовано в Asset Invest, и она была назначена директором. Эта компания до банкротства владела 100% акций АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (бренд Alma TV).

В октябре 2018 года Генеральная прокуратура России отказала в выдаче Казахстану Жомарта Ертаева. 15 ноября его лишили статуса беженца. В начале января 2019 года сообщалось о продлении срока домашнего ареста.