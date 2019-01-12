В Уральске начался суд над полицейским, застрелившим начальника

CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело по факту убийства сотрудником полиции заместителя командира взвода поступило на рассмотрение в суд Уральска, сообщает портал "Мой город".

6 сентября 2018 года полицейский Серик Гафур расстрелял своего начальника во дворе Акжайыкского РОВД. Страж порядка выпустил почти всю обойму. Всего прозвучало семь выстрелов. В командира взвода попали четыре пули – в голову, ногу и спину.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. А Серика Гафур сдал оружие и добровольно сдался коллегам. Против него возбудили уголовное дело по статье 96 УК РК "Убийство".

Причиной преступления МВД Казахстана назвало неприязненные отношения между полицейскими.