В Уральске начался суд над полицейским, застрелившим начальника
- Казахстан, происшествия
- 11:20, 12 января 2019
- Просмотров: 274
CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело по факту убийства сотрудником полиции заместителя командира взвода поступило на рассмотрение в суд Уральска, сообщает портал "Мой город".
6 сентября 2018 года полицейский Серик Гафур расстрелял своего начальника во дворе Акжайыкского РОВД. Страж порядка выпустил почти всю обойму. Всего прозвучало семь выстрелов. В командира взвода попали четыре пули – в голову, ногу и спину.
Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. А Серика Гафур сдал оружие и добровольно сдался коллегам. Против него возбудили уголовное дело по статье 96 УК РК "Убийство".
Причиной преступления МВД Казахстана назвало неприязненные отношения между полицейскими.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком