В аэропорту Ашхабада сняли с рейса пассажиров вылетающих во Франкфурт, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Как рассказали Радио Азатлык пассажиры рейса T5 463 Ашхабад-Франкфурт, более десяти человек не допустили к полету. Азатлыку известна личность одного из пассажиров, 34-летнего жителя Лебапской области Туркменистана. Редакция воздерживается от публикации имени пассажира, с целью соблюдения его безопасности.

"Это было в прошлую субботу. Рейс T5 463. У него были все разрешительные документы. Не было никаких нарушений. Просто без всяких объяснений сняли с рейса", - сообщил 11 января корреспондент в Туркменистане, беседовавший с пассажирами данного рейса.

Азатлыку не удалось получить комментарий у представителей "Туркменских авиалиний", осуществляющих рейсы во Франкфурт, а также сотрудников миграционной службы в международном аэропорту Ашхабада.

Как указано в расписании "Туркменских авиалиний", рейс во Франкфурт осуществляется по субботам в 12:00.

В середине декабря были приостановлены рейсы из Ашхабада в Париж. В результате отмены рейсов пассажиры были вынуждены летать через Франкфурт.

13 октября в Ашхабадском аэропорту была неожиданно прервана регистрация на рейсы, вылетавшие во Франкфурт и Париж, в результате часть пассажиров не смогла попасть в самолет, вылетевший раньше расписания.

По словам корреспондента Азатлыка в Ашхабаде, с рейса, направлявшегося во Франкфурт 5 января, сняли более десятка человек, в основном это были молодые люди.

Но, по словам собеседников Азатлыка в Туркменистане, препятствия к вылету на европейских направлениях встречались крайне редко. Многие связывают участившиеся случаи с ужесточением контроля за миграцией граждан за пределы страны.

"Есть информация, что дали указания об ужесточении контроля над выезжающими", - отмечает источник в Туркменистане.

Статистических данных, отражающих уровень миграции среди населения, Туркменистан не публикует. Вместе с тем, как сообщают местные наблюдатели, много желающих выехать за пределы страны с целью заработков, учебы или на постоянное место жительства.