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  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане телеведущая Муаттара Джураева вышла на свободу

CA-NEWS (TJ) - Муаттара Джураева, известная в прошлом телеведущая таджикского ТВ, вышла на свободу. Она провела почти четыре года в единственной женской колонии в Таджикистане, которая находится в городе Нуреке.

Об освобождении Муаттары Джураевой 11 января сообщил Радио Озоди ее сын Икром Каландаров. «Маму освободили неделю назад. Сейчас она находится у нас дома в Душанбе. Я сам пока не увидел ее, так как нахожусь в России. Мы с ней поговорили по телефону», - сказал Икром.

Муаттара Джураева была задержана сотрудниками Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией 15 октября 2014 года по обвинению в мошенничестве. Звезду таджикского ТВ арестовали на основании жалоб ряда граждан, у которых Джураева взяла деньги и не возвращала. «В частности, в мае 2013 года Джураева под предлогом ремонта арендованного ресторана, злоупотребив доверием гражданина Муллоева Н.А., оставила под залог его дом по улице Хаёти Нав города Душанбе гражданину Фаттоеву Р.Т. и получила от него $24.300. Эти деньги она использовала на ремонт ресторана и на личные нужды, и не вернула ни деньги, ни документы на дом, причинив тем самым их владельцам ущерб в особо крупном размере», - заявили в суде представители антикорруционного ведомства.

Сообщается, что Муаттара Джураева взяла в долг $140 тысяч долларов у семи человек на строительство ресторана. По словам ее матери, Муаттара была готова вернуть деньги с процентами после открытия ресторана, но ей не дали такой возможности.

Известная телеведущая была осуждена в марте 2015 года на 9 лет лишения свободы по статье 247 (Мошенничество) УК РТ. Чуть позже срок ее заключения был сокращен на пять 5 лет в соответствии с законом об амнистии, объявленной в честь 20-ой годовщины принятия Конституции Таджикистана.

Муаттара Джураева более 12 лет была диктором таджикского телевидения. Она родилась 4 июня 1975 года в семье известного учебного, доктора филологических наук Рустама Джураева. Муаттара закончила факультет таджикской филологии Таджикского государственного университета. В 2004-2005 годах была главным редактором творческой группы «Субх" таджикского ТВ. В 2003 году известная телеведущая была удостоена премии имени Абдулкосима Лохути Союза журналистов Таджикистана.

В 2005 году Муаттара Джураева была зарегистрирована кандидатом в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана. Борьбу за депутатский мандат она проиграла, после чего занялась частным бизнесом.

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