РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Канада предоставила убежище бежавшей с родины гражданке Саудовской Аравии
Предыстория: ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - 18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун, бежавшая с родины подданная Саудовской Аравии, получила убежище в Канаде, передает Deutsche Welle.

Официальная Оттава "положительно ответила на просьбу ООН предоставить ей убежище", заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу, 11 января. В этот же день аль-Кунун вылетела в Канаду бортом авиакомпании Korean Air.

5 января девушка прилетела в Бангкок рейсом из Кувейта, где была в поездке с родственниками. По словам аль-Кунун, на родине она подвергалась угрозам и насилию со стороны собственной семьи, потому что не соглашалась выйти замуж.

Власти Таиланда заявили, что не отправят ее обратно. Девушке разрешили покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель. Организация Объединенных Наций признала 18-летнюю саудовку беженкой.

Из Саудовской Аравии пытались бежать и раньше

Рахаф Мохаммед аль-Кунун - не единственная девушка, которая пыталась бежать из Саудовской Аравии. В апреле 2017 года в аэропорту Манилы была задержана подданная Саудовской Аравии Дина Ласлум. Ее тоже хотели насильно выдать замуж, по этой причине она бежала из страны. Но филиппинские власти приняли решение о депортации девушки. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

print
  • Президент Туркменистана посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году
  • Компанию «Nike» подозревают в нарушении налоговых правил
  • Одну из пяти участниц пикета, требовавших встречи с Мирзиёевым, арестовали на пять суток
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×