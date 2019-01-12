Канада предоставила убежище бежавшей с родины гражданке Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) - 18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун, бежавшая с родины подданная Саудовской Аравии, получила убежище в Канаде, передает Deutsche Welle.

Официальная Оттава "положительно ответила на просьбу ООН предоставить ей убежище", заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в пятницу, 11 января. В этот же день аль-Кунун вылетела в Канаду бортом авиакомпании Korean Air.

5 января девушка прилетела в Бангкок рейсом из Кувейта, где была в поездке с родственниками. По словам аль-Кунун, на родине она подвергалась угрозам и насилию со стороны собственной семьи, потому что не соглашалась выйти замуж.

Власти Таиланда заявили, что не отправят ее обратно. Девушке разрешили покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель. Организация Объединенных Наций признала 18-летнюю саудовку беженкой.

Из Саудовской Аравии пытались бежать и раньше

Рахаф Мохаммед аль-Кунун - не единственная девушка, которая пыталась бежать из Саудовской Аравии. В апреле 2017 года в аэропорту Манилы была задержана подданная Саудовской Аравии Дина Ласлум. Ее тоже хотели насильно выдать замуж, по этой причине она бежала из страны. Но филиппинские власти приняли решение о депортации девушки. Ее дальнейшая судьба неизвестна.