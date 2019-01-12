Не выкидывать ёлки, а сдавать их в зоопарк предлагают в Алматы

CA-NEWS (CA) - В Алматинском зоопарке нашли применение новогодним ёлкам, ставшим не у дел после праздников, сообщает МИА Казинформ.

После новогодних праздников десятки тысяч хвойных красавиц из ёлочных рынков отправляются на свалку. Алматинский зоопарк пошёл по примеру мировых зверинцев и стал принимать ставший ненужным «рождественский атрибут». Хвойных красавиц привозят в зоопарк в качестве угощения для животных.

Столь необычному лакомству особенно рады травоядные. Косули, лоси и маралы с удовольствием вместе с сеном поедают «зелёный колючий десерт». Хвою добавили в их рацион в качестве полезной добавки в холодный зимний период. В еловых деревьях содержится целый витаминный комплекс, укрепляющий иммунную систему: железо, витамин С, марганец и каротин, а масло хвойных иголок содержит противовоспалительные свойства.

Африканская слониха Аружан также не отказалась от еловых угощений, несмотря на то, что в дикой природе слоны не питаются хвоей. Гигантскому животному настолько понравилось лакомство, что слониха, как ребёнок, была вся в еловых иголках.

По словам сотрудников Алматинского зоопарка, они уже несколько лет проводят акцию, где просят жителей не выбрасывать ёлки, а привозить в зоопарк. Но предупредили, что принимают только свежие ели, так как засохшие могут навредить животным.

«Подаренные ёлки очень радуют наших животных. Для одних это разнообразие в меню, для других – «новая игрушка» в качестве развлечения. Принимаются ёлки хорошего качества, не пожелтевшие и не засохшие. Хищникам эти ёлки идут для украшения вольера. Копытные с удовольствием едят, даже слоны. Для них это экзотическое блюдо. Привозите и дарите радость нашим питомцам», – рассказали в зоопарке.

Как отмечают смотрители зверинца, им привезли целую машину ёлок, и на днях они ожидают ещё столько же. Стоит отметить, что «еловые угощения» проводятся ежегодно в зоопарках Европы и США. К примеру, в Германии ёлки подаются с овощным декором для парнокопытных и с мясным для хищных животных.