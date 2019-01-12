Азиз Абдухакимов стал ректором Международного университета туризма «Шелковый путь»

CA-NEWS (UZ) - Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов стал ректором Международного университета туризма «Шелковый путь», передает источник Kun.uz.

Азиз Абдукахарович Абдухакимов родился 1974 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. По специальности экономист, магистратуру окончил в японском университете Хитоцубаши.

В 2014-2017 годах возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения. В 2017-2018 годах был председателем Государственного комитета по развитию туризма.

С 28 мая 2018 года работает заместителем премьер-министра, руководителем Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.

Возглавив новый университет, он сохранил свою должность в качестве заместителя премьер-министра.

Напомним, Международный университет туризма «Шелковый путь» был создан постановлением президента от 28 июня 2018 года в городе Самарканде.