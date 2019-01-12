Обострение ситуации на северо-востоке Сирии, где находится последний оплот ИГИЛ, привело к новым потокам внутренних переселенцев

CA-NEWS (CA) - Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, и растущее число жертв среди мирного населения вызывают крайнюю обеспокоенность в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ). За последние шесть месяцев около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с резким обострением обстановки в этой провинции, которую пытаются освободить от ИГИЛ, передает служба новостей ООН.



Об этом на брифинге в Женеве сообщил представитель УВКБ Андрей Махесич. По оценкам, около двух тысяч человек оказались в самом эпицентре боевых столкновений, в городе Хаджине. Те, кому удалось прорваться через линию огня, рассказывают об ужасающих условиях, в которых живут люди: цены на продукты взлетели, не работают коммунальные службы. В УВКБ призывают стороны конфликта и силы, которые могут оказать на них влияние, обеспечить свободное передвижение людей, чтобы мирные жители могли покинуть зону активных боевых действий.

«Люди прибывают в лагеря измученными после многодневного пути, многие идут пешком, – рассказал Махесич. – Некоторые семьи с детьми четверо суток шли через пустыню под проливным дождем, без продовольствия и воды». По его словам, по меньшей мере шесть детей не выдержали этих тягот. «Они настолько ослабели в пути, что скончались сразу по прибытии в лагерь», – сообщил представитель УВКБ.

Медики оказывают внутренним переселенцам чрезвычайную помощь. Люди обращаются с острыми респираторными инфекциями, ранениями, симптомами переохлаждения и другими недугами. «Многие испытывают последствия психологической травмы, в том числе из-за того, что в зоне боевых действий остались их родные и близкие», – сказал Махесич.

Он рассказал о том, что сотрудники УВКБ и партнерских организаций предоставляют переселенцам защиту, особенно детям, которые пускаются в опасное путешествие без сопровождения взрослых. Людям нужны палатки, теплые вещи и другие предметы первой необходимости. В этом контексте в УВКБ в очередной раз обращаются к сторонам конфликта с призывом обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим, особенно в зимние месяцы, когда люди особенно нуждаются в помощи.