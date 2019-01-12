Шатдаун в США побил рекорд по длительности

CA-NEWS (CA) - Шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности, сообщает The New York Times. Шатдаун - временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. С 22 декабря в стране частично прекратило работу правительство. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений – некоторые из них, как Госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.

800 тысяч американских госслужащих не получили зарплату из-за приостановки работы правительства. Профсоюзы подают иски в суд. А работники — массово уходят на больничный.

Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы ответили, что на стену не выделят ни цента.

По итогам выборов, прошедших в ноябре 2016 года, в палате представителей большинство у Демпартии. Сенат же контролируют республиканцы и бюджетные инициативы демократов они блокируют.

Но без Демпартии в сенате Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

Длительные шатдауны в Америке уже происходили, однако рекордным пока остаётся тот, который случился при администрации Билла Клинтона в 1996 году. Его продолжительность составила 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

*продолжительность шатдаунов в США